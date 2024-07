Stiri pe aceeasi tema

- Fostul fotbalist brazilian Arthur Antunes Coimbra, cunoscut ca Zico, a fost jefuit la Paris, unde se afla pentru a lua parte la Jocurile Olimpice, scrie publicatia Le Parisien, citata de News.ro.Invitat la Paris de delegația braziliana la Jocurile Olimpice, fostul fotbalist „Zico" a fost jefuit joi…

- Vineri seara, Parisul va gazdui o ceremonie de deschidere inedita a Jocurilor Olimpice de Vara din 2024, marcand prima data cand acest eveniment se desfașoara in afara unui stadion tradițional. Incepand cu ora 20:30 (ora Romaniei), cele 206 delegații vor „defila” pe fluviul Sena, utilizand 85 de ambarcațiuni…

- Legendarul fotbalist italian Roberto Baggio a fost sechestrat, agresat si jefuit de un grup de infractori in locuinta sa din Altavilla Vicentina, in timpul meciului pierdut de Italia la Euro 2024 in fata Spaniei, scor 0-1, scrie digi24.ro .

