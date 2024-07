Dupa o intalnire care a durat mai mult de cinci ore, intre piloții Tarom și membrii Consiliului de Administrație, se pare ca s-a ajuns la un acord. „Acordul prevede majorarea salariilor piloților cu 1.500 de euro, insa in trei tranșe”, conform surselor Antena 3 CNN. Piloții au fost de acord cu propunerea, astfel ca salariile […] The post Pace la TAROM! Piloții vor primi 1.500 de euro in plus la salariu appeared first on Puterea.ro .