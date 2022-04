Pace în vreme de război Oare cate reverente trebuie sa fac in fata lumii si lumea sa faca in fata mea ca sa pot intelege mai bine timpul in care imi e dat sa traiesc? * Intorc adevaratul pe fata si pe dos, incercand sa aflu ce se ascunde in spatele lui. Dandu-i un bobarnac, il fac sa se roteasca pe o muchie de cutit, facand echilibristica precum un dansator pe sarma. Ca sa scot din el toate ideile ce se invart in capul meu, il reduc la absurd, incercand sa-l dezechilibrez si sa-l fac sa se prabuseasca in gol. Adevarul insa are punctul de greutate atat de agil, incat fiecare incercare a mea se soldeaza cu esec. Nu-l pot… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

