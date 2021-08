Romprest a acceptat, intr-o minuta incheiata miercuri cu Primaria Sectorului 1, sa asigure serviciile de salubritate din Sectorul 1 la jumatatea prețului solicitat la inceputul anului, adica la un tarif de 10-12 milioane de lei pe luna, fața de 20 de milioane de lei, cat a cerut inițial, potrivit documentului consultat de G4Media.ro. Pana la sfarșitul saptamanii va fi incheiat un protocol intre companie și autoritatea locala, care stabilește condițiile de prestare a serviciului de salubritate in Sectorul 1 in acest an. Contractul pe care il are primaria cu Romprest nu va fi modificat. Potrivit…