Pace în Fâșia Gaza: A fost făcut anunțul de încetare a focului O incetare a focului este avuta in vedere sambata seara, dupa cinci zile de lupte cu rachete intre armata israeliana si grupari armate palestiniene din Fasia Gaza, care, de marti, au provocat 35 de morti, transmite AFP. Egiptul, un mediator traditional intre beligeranti, a obtinut acordul partilor cu privire la un armistitiu incepand cu ora 19:00 GMT, a aflat sambata seara AFP de la un oficial egiptean de securitate si o sursa palestiniana apropiata discutiilor. CITESTE SI Erdogan lanseaza acuze fara precedent: `Biden a dat ordinul sa fiu inlaturat și va avea un raspuns maine` 23:10 2097… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SIlanseaza acuze fara precedent: `a dat ordinul sa fiu inlaturat și va avea un raspuns maine` 23:10 2097…

Stiri pe aceeasi tema

- La prima ora a dimineții, deasupra Fașiei Gaza, sambata (13 mai), un fum negru s-a ridicat deasupra orizontului orașului dupa un atac cu rachete, sambata la primele ore ale dimineții. Luptele nu au incetat dupa ce zile intregi de atacuri aeriene israeliene și rachete palestiniene au perturbat viața…

- Israelul a eliminat vineri inca un responsabil militar al Jihadului Islamic, ridicand la 33 de morti palestinieni si un israelian bilantul confruntarilor cu tiruri de obuze si rachete dintre armata israeliana si grupari armate palestiniene din Fasia Gaza cu incepere de marti, noteaza AFP, citat de Agerpres.Egiptul,…

- Reprezentanții fortelor armate ale generalului Abdel Fattah al-Burhane si cei ai Fortelor de Sprijin Rapid (RSF) ale generalului Mohamed Hamdane Daglo vor purta discuții, sambata, in Arabia Saudita, au confirmat Riad si Washington intr-o declaratie comuna, transmite AFP, potrivit Agerpres.Statele Unite…

- Liderul armatei si cel al fortelor paramilitare aflati in razboi in Sudan au cazut de acord, marti, asupra unei incetari a focului timp de sapte zile, din 4 pana in 11 mai, in timpul unui dialog telefonic cu presedintele sud-sudanez Salva Kiir, a anuntat marti Ministerul de Externe sud-sudanez, informeaza…

- O noua sageata chineza - Ucraina are nevoie de o incetare a focului si nu de noi arme, pentru a `stinge incendiul` - Afirmația este facuta de ambasadorul Chinei la Moscova și vine imediat dupa declarațiile incendiare ale ambasadorului Chinei la Paris care indica ca suveranitatea fostelor state sovietice…

- Comandantul armatei sudaneze, generalul Abdel Fattah al-Burhan, a primit, joi, apeluri telefonice separate de la miniștrii de externe din SUA, Arabia Saudita și Qatar si, de asemenea, din partea președintelui turc și a șeful serviciilor secrete egiptene, se arata intr-un comunicat al armatei, scrie…

- Statele Unite si-au exprimat vineri opozitia fata de o incetare a focului in Ucraina, considerand ca aceasta ar „consolida” castigurile Rusiei pe campul de lupta, relateaza EFE. Guvernul presedintelui Joe Biden a expus aceasta pozitie la scurt timp dupa ce s-a anuntat ca presedintele chinez Xi Jinping…

- Un important comandant din armata SUA, generalul maior William J. Hartman, va ajunge in Republica Moldova. Anunțul privind aceasta vizita a fost transmis de Ambasada Statelor Unite in Republica Moldova. „In aceasta saptamana, Ambasada SUA il va saluta in Republica Moldova pe Generalul-Maior William…