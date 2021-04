Stiri pe aceeasi tema

- Postul Paștelui incepe cu trupul, cu bucatele, apoi face trecerea spre suflet, prin rugaciune, pentru a ajunge in postura creatorului. In ziua a șaptea, Dumnezeu s-a odihnit peste toate lucrurile sale, așa și omul se odihnește in Dumnezeu numai cand postește și se roaga. Și daca postul inseamna toate…

- Platforma fostei fabrici Clujana este atractiva pentru reconversie urbanistica. Creșa unde mergeau copiii miilor de angajați din trecut, care munceau acolo, in trei schimburi se demoleaza.Cu toate ca cererea de creșe este mare, se pare ca zona nu este atractiva pentru un astfel de obiectiv. Dupa ce…

- Creștinii care reușesc sa țina postul perfect comit o serie de greșeli și acest lucru poate compromite toata munca. Trei greșeli sunt comise constant de creștini în Postul Paștelui sau Postul Mare, așa cum este cunoscuta aceasta perioada înainte de sarbatorile…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Edward Iordanescu, a declarat, joi, ca Gigi Becali are o strategie atunci cand vorbeste de arbitraje, pe care o pune in aplicare cu succes. El a mentionat, dupa ce Becali a spus ca “a facut Dumnezeu dreptate” referindu-se la cazurile de coronavirus de la CFR Cluj, ca…

- Lasatul SECULUI sau intrarea in Postul Paștelui 2021, sarbatoare mare pentru creștinii ortodocși Lasatul SECULUI sau intrarea in Postul Paștelui 2021, sarbatoare mare pentru creștinii ortodocși Creștinii ortodocși sarbatoresc duminica aceasta Lasatul Secului pentru branza, oua, lactate, care marcheaza…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, in contextul campaniei "Vinerea verde", ca de foarte multe ori merge pe jos la birou, mentionand ca se opreste sa vorbeasca cu oamenii."I-am spus si lui Tanczos Barna ca eu vin de foarte multe ori pe jos la birou, dar imi pare bine ca a instituit si acest lucru…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a avut un comentariu foarte acid, dar aplicat pe problematica redeschiderii școlilor in Romania, la modul in care acest proces a fost realizat. Faptul ca nu se fac anchete epidemiologice reale, masurile se iau dupa urechi, iar in județul Alba elevii nu sunt testați…

- Dispariția unui animal de companie nu lasa rece pe nimeni. In marea majoritatea a cazurilor stapanii solicita ajutorul prietenilor pentru a gasi animalele pierdute. Acest lucru s-a intamplat și in cazul lui Igor, cainele de companie a unui cetațean din Coaș. Igor a disparut saptamana trecuta din curtea…