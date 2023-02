Pacaliti de sarbatori. Escrocii au lasat gauri in conturile mai multor lugojeni Mai multi lugojeni au fost pacaliti in preajma sarbatorilor de iarna, dupa ce au cazut in plasa unor escroci. In ciuda campaniilor facute de politisti, dar si de mai multe institutii bancare, au fost lugojeni care au gresit si le-au oferit pe tava informatii confidentiale unor infractori. Pe masa magistratilor lugojeni au aparut, in ultimele luni, dosare in care simpli muncitori, au ramas fara bani pe carduri. Cele mai multe dintre persoanele pagubite au accesat niste linkuri, primite pe telefonul mobil sub forma unui mesaj, prin care erau instiintate ca le-au expirat cardurile, sau au fost schimbati… Citeste articolul mai departe pe lugojinfo.ro…

