- Patronul unei agenții de turism, care are puncte de lucru la Drobeta Turnu Severin, Motru și Targu-Jiu, a sunat la 112 și a cerut ajutor, dupa ce o angajata ar fi fugit cu banii platiți de clienți pentru „vacanțe de lux”. Casiera este cercetata de polițiștii din cadrul IPJ Gorj,…

- Mai multe persoane au fost inselate de o angajata a unei agentii de turism din Drobeta-Turnu Severin. Administratorul firmei care are doua puncte de lucru și in județul Gorj, respectiv in Targu Jiu și la Motru isi cere scuze clientilor agentiei pentru problemele cauzate de salariata si ii asigura ca…

- Bilete de avion la doar un euro. Este mirajul in care au fost prinsi sute de moldoveni care au ramas cu conturile goale. Ademeniti de promotie, victimele efectuau tranzactia online, timp in care escrocii obtineau datele cardurilor si le luau toti banii.

- Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Targu Jiu, Gorj organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de: solist instrumentist, gradul profesional debutant; instrumentist, treapta profesionala debutant și solist vocal,…

- In urma cu ceva timp, Cristian Gadina s-a inscris in randul afaceriștilor din Targu Jiu dupa ce și-a deschis un centru de fitness. Acesta a adus și la Targu Jiu aparatul EMS, Electrical Muscle Stimulation sau electrostimulare musculara, cu ajutorul caruia slabiți fara prea mare efort. Cristian…

- Patronul unei firme de transport din Targu Jiu si sotia sa au fost audiati miercuri in dosarul in care un agent al IPJ Gorj, Gabriel Negoita, este judecat intr-un dosar de luare de mita. Audierea celor doi s-a facut in c...

- Un barbat de 47 de ani din comuna gorjeana Bilteni a ajuns luni la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale. Acesta susține ca a fost agresat de administratorul unei spalatorii auto din Targu Jiu, cu care avea neinț...

- Patronul unei firme de transport persoane din Targu Jiu a fost condamnat de magistratii gorjeni la inchisoare cu suspendare, dupa ce procurorii l-au trimis in judecata sub acuzatia de evaziune fiscala. Firma acestuia a transportat p...