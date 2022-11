Stiri pe aceeasi tema

- Cati bani dai la factura de la energie electrica, daca uiti sa trimiti indexul citit Facturile la energie electrica ale romanilor vor fi calculate in functie de consumul lunar declarat, insa exista o mica problema: unii pot uita sa citeasca indexul. Potrivit premierului, facturile romanilor vor fi calculate…

- Facturile tot mai mari la energia electrica pun presiune și pe lanțurile de magazine. Frigiderele, congelatoarele, cuptoarele și sistemele de iluminat consuma foarte mult curent, iar asta ii determina pe comercianți sa faca schimbari. Spre exemplu, Austria a decis ca o serie de magazine sa fie inchise…

- Cresterea facturilor pentru energia electrica, precum si celelalte scumpiri, ii ingrijoreaza pe managerii de spitale din Iasi. Astfel, acestia incep sa se gandeasca la masuri pentru a face fata cheltuielilor, mai ales cele care se vor adauga si odata cu racirea vremii. La Institutul Regional de Oncologie…

- Formula de calcul la facturile de energie electrica se SCHIMBA: Cat am putea plati la finalul lunii Formula de calcul la facturile de energie electrica se SCHIMBA: Cat am putea plati la finalul lunii Coalitia de guvernare a cazut de acord sa schimbe modul defectuos de calcul al facturilor la energia…

- Toți romanii trebuie sa afle anunțul privind de calcul al facturilor la energie electrica. Coaliția de guvernare a decis sa schimbe modul de calcul de pana acum al facturilor la energia electrica, un mod considerat defectuos și in urma caruia mulți dintre romani s-au trezit ca au de platit facturi uriașe.…

- Anunț important pentru romani! Coalitia de guvernare din Romania s-a decis sa schimbe modul de calcul al facturilor la energia electrica. Din cauza modului de calcul care este in prezent, multi cetațeni din țara noastra s-au trezit cu facturi uriase la energie electrica.

- Clienții casnici care, in anul 2021, au avut un consum mediu lunar de energie electrica de peste 300 kWh sunt cei care nu au parte de nicio plafonare a prețului la energia electrica, in continuare. OUG 119/2022, care de la 1 septembrie a venit sa modifice OUG 27/2022, menține in mare parte prevederile…

- Vești proaste pentru romani! Toamna vine cu scumpiri, asta pentru ca Guvernul a publicat azi, 1 septembrie, proiectul ordonanței de urgența pentru facturile de energie electrica. O parte din romani vor fi nevoiți sa plateasca mai mult la facturi. asta dupa ce pragul de compensare a scazut.