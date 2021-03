Păcăleală de 1 Aprilie! Volkswagen nu va schimba numele diviziei americane în Voltswagen Unitatea americana a grupului Volkswagen a emis un comunicat de presa fals, susținand ca iși va redenumi operațiunile din SUA drept „Voltswagen of America” intr-o acțiune de marketing menita sa atraga atenția asupra eforturilor sale de a produce vehicule electrice. Comunicatul de presa, postat pe site și insoțit de tweets, a fost preluat de o mare parte a media și a inclus o descriere detaliata a presupuselor sale eforturi de rebranding și a noilor sigle. „Volkswagen of America nu iși va schimba numele in Voltswagen. Redenumirea a fost conceputa pentru a fi un anunț in spiritul zilei de 1 aprilie”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

