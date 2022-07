Stiri pe aceeasi tema

- Poliția spaniola a prins un șofer care circula cu 287 km/h, pe o autostrada. Oamenii legii au observat din elicopetrul care supraveghea traficul, o mașina care trecea vizibil mai repede printre celelalte autoturisme. Nu mica le-a fost mirarea cand au pornit radarul, care a inregistrat viteza „fulgeratoare”,…

- Propagandistul rus Andrei Karaulov se plange ca, in urma razboiului din Ucraina, turiștii ruși au de suferit in restaurantele europene. Potrivit acestuia, cetatenilor ruși li se scuipa in ceștile de cafea la restaurant „Comanzi cafea sau ceai. Te intreaba: „Rusa?” Il aduc, iar jumatate din restaurant…

- Numarul mare de curse anulate din cauza personalului insuficient a creat situații greu de imaginat pe aeroporturile din Europa. Sute de bagaje zac abandonate, ca urmare a haosului creat. Pe aeroportul din Frankfurt zac abandonate sute de trollere și genți, dupa anularea mai multor zboruri in ultimele…

- Vremea caniculara, urmata de furtuni cu grindina face ravagii in toata Europa. Franța este sub cod portocaliu de furtuni, iar sud-vestul țarii a fost afectat de grindina bile uriașe de grindina, care au provocat daune semnificative in agricultura. In plus, au fost raportate numeroase cazuri de parbrize…

- Evenimentele publice in aer liber au fost interzise intr-o zona din Franța, in contextul in care un val de caldura record a cuprins, sambata, Europa. Concertele și marile adunari publice au fost anulate in regiunea Gironde, in jurul orașului Bordeaux. Unele parți ale Franței au atins, sambata, 40 de…

- Un mare numar de arme trimise in Ucraina va ajunge pe mana unor infractori din Europa si nu numai, isi exprima ingrijorarea directorul general al Interoplului, Jurgen Stock, care indeamna statele sa acorde atentie urmaririi acestor arme, in contextul in care livrari de armament din Occident se multiplica,…

- Incepand cu data de 1 iunie, in Europa se va putea calatori fara Certificatul Verde. Odata cu sosirea verii, se apropie și urmatoarele termene spre ieșirea din urgența, iar treptat, se renunta și la ultimele masuri restrictive ale epidemiei inca in vigoare, scrie „Il Messagero”, citata de Rador. De…

- Medicii sunt in alerta dupa descoperirea primului caz de hepatita misterioasa și in București, și dupa conformarea altor cateva la noi in țara. Cazurile neobișnuite de hepatita s-au raspandit rapid, in ultima vreme, in intreaga lume, doar la copii cu varste cuprinse intre o luna și 16 ani. A fost confirmat…