"Pablo Escobar al Spaniei" a fost reținut duminică de polițiști Poliția spaniola a reținut principalul importator de heroina în țara, supranumit &"Pablo Escobar al Spaniei&". Polițiștii au efectuat duminca mai multe arestari și au ridicat 55 de kg de heroina, potrivit unui anuț facut pe Twitter, citat de Deutsche Welle. Contrabandistul își avea baza în orașul central Toledo și facea &"importuri mari&" din Țarile de Jos. El le distribuia apoi în centrul și vestul Spaniei, potrivit poliției.

Ofițerii au percheziționat opt ​​proprietați din orașele Madrid, Toledo și Caceres și au arestat noua persoane - șapte barbați și trei femei.

