- ​Tehnicianul dinamovist Cosmin Contra nu crede ca va mai sta pe banca la meciul cu FC Arges, de vineri, din etapa a XII-a a Ligii I."Sincer, nu stiu când voi pleca. Am si eu un termen, mi-au zis avocatii. Daca joi va fi ultima zi? O sa vorbesc si eu cu avocatul si daca într-adevar…

- Formatia FC Viitorul a remizat, duminica seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa FC Arges, intr-un meci din etapa a opta a Ligii I, in care a marcat ultimul gol din penalti, in minutul 90+2.

- Echipa gazda a marcat golul egalizator in minutul 90, din penalty.FC Viitorul nu a obtinut decat un rezultat de egalitate pe teren propriu, in aceasta seara, contra nou promovatei FC Arges, in etapa a opta a Ligii 1.Scorul a fost 2 2, dupa ce oaspetii au condus cu 2 0.FC Viitorul a avut insa puterea…

- Viitorul Constanța - FC Argeș se joaca azi, de la 18:45, in prima partida a zilei din Liga I. Confruntarea din etapa a 8-a pune fața in fața doua echipe care și-au caștigat jocurile in runda trecuta. Dupa un inceput foarte slab, Ruben de la Barrera a reușit s-o readuca pe Viitorul pe linia de plutire.…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, vineri, modificari ale programului etapei a noua a Ligii I.Conform noului program, meciul Dinamo – Astra Giurgiu, care era programat in 31 octombrie, va avea loc in 30 octombrie. In schimb, partida Hermannstadt – Universitatea Craiova se va disputa…

- FC Viitorul se afla pe locul 13 in clasament, cu sase puncte, dupa o victorie, trei egaluri si doua infrangeri, golaveraj 8 11. Dupa incheierea actiunilor loturilor nationale ale Romaniei, Liga 1 continua, din 16 octombrie, cu meciurile etapei a saptea, in care FC Viitorul intalneste in deplasare FC…

- FCSB - FC Argeș, meci din etapa #4 a Ligii 1, se va disputa la Giurgiu, pe stadionul „Marin Anastasovici”, in data de 20 septembrie. Gazonul Arenei Naționale va fi schimbat, intrucat starea acestuia nu mai este optima pentru desfașurarea competițiilor sportive, așa cum s-a putut observa și in meciul…