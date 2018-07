Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Popular din Spania care din luna iunie se afla in opoziție, dupa șase ani de guvernare, iși va alege sambata noul președinte, intre Soraya Saenz de Santamaria, un candidat de centru și unul de dreapta, Pablo Casado, informeaza Mediafax, care citeaza Reuters.

- Partidul Popular din Spania care din luna iunie se afla in opozitie, dupa sase ani de guvernare, isi va alege sambata noul presedinte, intre Soraya Saenz de Santamaria, un candidat de centru si unul de dreapta, Pablo Casado, informeaza Reuters.

- Fostul vicepremier al guvernului spaniol, Soraya Saenz de Santamaria, si un politician in ascensiune, Pablo Casado, s-au clasat joi pe primele doua locuri in turul intai al alegerilor primare pentru desemnarea succesorul lui Mariano Rajoy la conducerea Partidului Popular (PP), transmite AFP.…

- Prima runda a primarelor pentru alegerea succesorului lui Mariano Rajoy va avea loc joi, 5 iulie. Sondajele arata ca o femeie, pentru prima data in istorie, ar putea deveni președinte al Partidului Popular: Soraya Saenz de Santamaria, fostul vicepreședinte al guvernului, potrivit Rador.

- Fostul premier spaniol Mariano Rajoy a anuntat marti ca se va retrage din functia de lider al Partidului Popular, dupa ce guvernul condus de acesta a fost demis in urma unei motiuni de cenzura, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Mariano Rajoy, sef al guvernului spaniol din decembrie 2011, si-a recunoscut vineri dimineata infrangerea in fata motiunii de cenzura a socialistilor, pe cale sa fie adoptata de catre deputati, informeaza AFP, preia Agerpres."Putem sa presupunem ca motiunea de cenzura va fi adoptata. In consecinta,…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a declarat vineri ca nu va convoca alegeri anticipate dupa ce opozitia socialista si Partidul Ciudadanos au amenintat ca vor da jos guvernul la o zi dupa condamnarea Partidului Popular (PP, de dreapta, la putere) intr-un spectaculos dosar de coruptie, relateaza Reuters.…

- Cristina Cifuentes, in varsta de 54 de ani, s-a declarat victima unui "linsaj" dupa difuzarea unei inregistrari video in care un agent de securitate ii cere sa-si deschida geanta in supermarket, incident despre care ea sustine ca a fost o "greseala involuntara" si care a fost reparata imediat, potrivit…