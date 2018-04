Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea crestina cunoscuta sub denumirea de Paste aduce credinciosilor bucuria unica a Invierii Mantuitorului si este asociata cu ritualuri si traditii religioase, printre care si cea a salutului "Hristos a inviat!", "Adevarat a inviat!".

- Vinerea Mare sau Vinerea Pastilor, Vinerea Seaca, Vinerea Patimilor, este o zi de mare doliu a intregii crestinatati pentru ca in aceasta zi a fost rastignit si a murit Mantuitorul lumii, Iisus Hristos, informeaza crestinortodox.ro. In aceasta zi se face pomenire de sfintele, mantuitoarele si infricosatoarele…

- Patimile lui Hristos (numite si Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare) reprezinta relatarile care cuprind arestarea, judecata si suferinta lui Iisus si se termina cu executarea Mantuitorului prin rastignire, conform Descopera.ro. Patimile reprezinta de asemenea un episod esential in teologia crestina,…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul in care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Nu doar biserica ortodoxa, ci si cea catolica sustine faptul…

- "Tunarii", trei infrangeri la rand in toate competițiile, cu 1-8 golaveraj, au 25 de puncte peste West Brom, dar 30 sub liderul Premier League. Fiecare zi cu Wenger manager devine o suferința pentru Arsenal. Dupa al doilea 0-3 in cinci zile in fața lui Man. City, a treia infrangere consecutiva in toate…

- Philip Roth, prin vocea unui personaj dintr-un roman de-al sau, spunea ca „nu trebuie sa fii Al Capone ca sa pacatuiești- trebuie doar sa gandești”, cand in societate „gandirea este cel mai mare pacat dintre toate”. Roth avea in calcul gandirea critica. Care a fost și este incomoda mereu, și in antichitate…

- Roger Federer, mesaj pentru Simona Halep: ”Sunt foarte trist pentru ea!”. Incoronat pentru a șasea oara ”rege” la Australian Open, Roger Federer a marturisit ca a urmarit finala feminina, pe care Simona Halep a pierdut-o in fața danezei Caroline Wozniachi. Elvețianul care, la 36 de ani, a cucerit nu…

- Sarbatoarea Soborul Sfantului Ioan Botezatorul este menita sa-l cinsteasca pe cel care l-a botezat pe Iisus Hristos in apa Iordanului. Sfantul Ioan este considerat cel mai important proroc si cel care face legatura dintre Vechiul si Noul Testament.