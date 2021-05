Stiri pe aceeasi tema

- „Ziua Europei are o semnificatie deosebita pentru Uniunea Europeana, statele membre si cetateni, in contextul in care efectele pandemiei inca se resimt. Iar apartenenta noastra la Uniunea Europeana inseamna, pe intelesul tuturor, acces la suficiente doze de vaccin pentru Romania. Din 2007 suntem parte…

- Pandemia de coronavirus a dus la cresterea violentei impotriva femeilor, in vreme ce sarcinile si responsabilitatile casnice ale acestora au devenit mai multe, a afirmat sambata premierul Florin Citu, intr-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Guvernului, cu ocazia Zilei egalitatii de sanse intre…

- Nu mai este niciun secret faptul ca pandemia de coronavirus a schimbat economia globala și a lovit fiecare țara in Post-ul Modul in care pandemia de coronavirus a schimbat economia globala; La ce trebuie sa te aștepți in 2021? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Reprezentanții mai multor companii și instituții publice din Romania au participat ieri la conferința „Lift social media training" in care au dezbatut soluțiile pentru eficientizarea comunicarii in pandemie. Daca pana acum comunicarea companiilor era planificata pe o perioada de mai multe luni, acum,…

- "Pandemia COVID a schimbat, din multe puncte de vedere, modul in care romancele percep realitatea. Daca inainte de criza sanitara se gandeau in primul rand la cariera si mai putin la starea de sanatate, in 2021 perceptia s-a modificat semnificativ. Pentru 7 din 10 femei, sanatatea a devenit principala…

- Reporter: Pandemia a afectat intreaga economie, inclusiv piata birourilor. Cum arata viitorul pentru acest sector? Stefan Tudos : Pandemia a fost si continua sa fie si un experiment la scara larga pentru fezabilitatea si impactul sistemului de lucru de la distanta pe termen lung. Companiile au accelerat…