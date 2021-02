(P) ”Xenia Piciughin. Rutina simplă și eficiența pentru femeile care vor să le reușească pe toate” In primele cateva luni din viața fiicei mele, am avut noroc daca aveam timp sa stau in duș mai mult de 5 min. Am pus pe pauza orice virgula de relaxare, cum ar fi statul pe canapea cu un pahar de vin sau sa adorm in timp ce privesc serialul preferat. Aproape tot ce se afla in afara spalarii dinților se simte ca un lux atunci cand ai in leagan un monstruleț prețios. Insa exista un lucru pe care nu pot sa-l compromit: ingrijirea pielii. Angajamentul fața de pielea mea este atat de importanta, deoarece este greu de remediat atunci cand devine rau! Nu spun ca este „imposibil”, ci doar ca este dificil… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

