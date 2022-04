Stiri pe aceeasi tema

- Romania ar putea inregistra o crestere economica puternica in acest an, de aproximativ 4%, dar impactul razboiului din Ucraina va afecta aceasta crestere, a spus comisarul european pentru Economie, Paolo Gentiloni, la finalul unei intrevederi cu ministrul Finantelor, Adrian Caciu.

- Ce valoare vor avea bursele de ajutor social, merit și studiu in județul Alba : Proiectul, pe masa consilierilor județeni Ce valoare vor avea bursele de ajutor social, merit și studiu in județul Alba : Proiectul, pe masa consilierilor județeni Consiliul Judetean are atributii privind gestionarea serviciilor…

- Guvernul austriac a anunțat miercuri suspendarea legii privind vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, la doar o luna de la intrarea in vigoare a acesteia, anunța TF1. „Am decis sa acceptam opinia comisiei de experți” și sa „suspendam” textul, care nu este „proporțional” cu pericolul reprezentat…

- Doi oameni de afaceri solicita Primariei Lugoj sa ia in calcul ridicarea unei noi statui pe strazile orasului. Este vorba de un bust care ar urma sa omagieze personalitatea politicianului si diplomatului lugojean Caius Brediceanu. Solicitarea adresata consilierilor locali este semnata de oamenii de…

- Creierul nu incepe procesul de „imbatranire” inainte de varsta de 60 de ani. STUDIU Creierul nu incepe procesul de „imbatranire” inainte de varsta de 60 de ani. STUDIU Cercetatorii din cadrul Universitații din Heidelberg au realizat un studiu care „rastoarna” ideea comuna care exista pana la momentul…

- Fortele concentrate de Rusia in apropierea frontierelor cu Ucraina se ridica probabil la 190.000 de soldati, a estimat vineri ambasadorul SUA la Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) intr-o declaratie la o reuniune a acestui forum paneuropean cu sediul la Viena privind criza din…

- Programul de burse „France Excellence Europa" s-a lansat din 15 februarie pentru studenții Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș. „Serviciul de Cooperare și Acțiune Culturala al Ambasadei Franței in Romania anunța primul apel la candidaturi pentru…

- Ședința solemna a Parlamentului la aniversarea aderarii Romaniei la UE Foto: facebook.com/cameradeputatilor. România sarbatoreste anul acesta 15 ani de la aderarea la Uniunea Europeana. Cu acest prilej, miercuri, 2 februarie, Senatul si Camera Deputatilor se reunesc într-o…