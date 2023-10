Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat din partea Ministerului Sanatatii, in intervalul 16 22 octombrie 2023 au fost inregistrate 6404 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoVndash; 2 COVID ndash; 19 . La nivelul judetului Constanta, se afla internati pe sectii doi pacienti infectati Potrivit unui comunicat…

- In contextul unor cazuri recent inregistrate in județ, polițiștii care cerceteaza astfel de cazuri, atrag atenția ca, internetul și folosirea telefoanelor mobile de tip smartphone, precum și a rețelelor de socializare au devenit un aspect aproape indispensabil vieții contemporane, dar accesul facil…

- Inspectorii de mediu au descoperit recent mai multe cazuri de taieri ilegale de arbori, care au cauzat daune considerabile mediului inconjurator. Toate materialele relevante privind aceste cazuri au fost transmise oamenilor legii pentru a identifica persoanele responsabile

- Un numar de 7.920 de cazuri noi de imbolnavire cu Alzheimer au fost raportate, in 2022, de catre medicii de familie, a informat Institutul National de Sanatate Publica, potrivit caruia aceasta maladie reprezinta cea mai frecventa forma de dementa si poate contribui la 60 – 70% din aceste cazuri. Ziua…

- Vești pentru toți șoferii! Executivul a modificat legislația referitoare la regimul drumurilor. Astfel, de acum, șoferii care nu respecta legea vor fi buni de plata.Mai exact, un proiect de ordonanța adoptat joi va modifica prevederile referitoare la... Citește AICI in ce condiții vor fi nevoiți…

- Din iulie, s-au identificat șase cazuri de infectare cu BA.2.86 in patru țari. Aceasta subvarianta prezinta 36 de mutații, diferind de varianta XBB.1.5, care este dominanta in momentul de fața. Pana acum, nu exista indicii ca BA.2.86 ar fi mai contagioasa sau ar cauza o forma mai severa a bolii. Recomandarile…

- In dupa-amiaza zilei de 06 august salvamarii stațiilor de salvare din municipiul Chișinau au intervenit in 5 cazuri pentru a salva persoanele, care riscau sa se inece in bazinele acvatice din capitala. Doua cazuri au fost inregistrate in parcul „La Izvor”, catre orele 16:20 și 16:40. Aici, salvamarii…