Stiri pe aceeasi tema

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din Romania, precum și fermierii vor putea atrage noi finanțari, sub forma de credite bancare cu garanții de stat și dobanzi subvenționate, prin noul program IMM INvest Plus, care se lanseaza din 12 septembrie 2022, in urma aprobarii Comisiei Europene…

- La sediul primariei Gherla a fost convocata joi dimineața de la ora 8 sedinta publica extraordinara convocata ,,de indata” a Consiliului Local. In proiectul ordinii de zi au figurat doua proiecte de hotarari, legate de finanțarea unor lucrari de eficiența energetica și reziliența, prin PNRR, la cladirea…

- Ministerul Dezvoltarii anunta, vineri, semnarea a 8 contracte, in valoare de peste 35 milioane lei, pentru eficientizare energetica, servicii sociale si consolidarea pozitiei pe piata a unor microintreprinderi, prin prin Programul Operational Regional (POR). Au fost semnate 8 noi contracte…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a aterizat, vineri, in statiunea Soci, din sudul Rusiei, la Marea Neagra, unde va purta discutii cu omologul sau rus, Vladimir Putin, relateaza CNN. Potrivit unui anunț facut de Kremlin, cei doi lideri planuiesc sa discute in detaliu subiectele cooperarii dintre…

- Masurile de eficiența energetica in sectorul rezidențial dupa modelul ucrainean au fost prezentate in cadrul unor sesiuni de workshop, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale (MIDR), transmite Noi.md cu referire la moldpres.md. „Reprezentanții Direcției generale Vecinatate și Negocieri…

- ​Fonduri UE 2022: Cand s-ar putea deschide inscrierile la granturile IMM de 50.000-500.000 EUR pentru fotovoltaice, eoliene, eficiența energetica și la prelungirea 4.1.1-POC Bis - investiții in retehnologizare

- Intreprinderile mici si mijlocii vor putea accesa granturi cu sume cuprinse intre 50.000 de euro si 500.000 de euro pentru investitii legate de eficienta energetica a cladirilor industriale si pentru producerea de energie verde, dupa ce Guvernul a aprobat, vineri, un pachet de masuri in acest sens,…

- Eficientizarea energetica a Caminului rezidențial pentru persoane varstnice din Alba Iulia. Proiectul, pe masa consilierilor locali Eficientizarea energetica a Caminului rezidențial pentru persoane varstnice din Alba Iulia. Proiectul, pe masa consilierilor locali Intre proiectele de pe ordinea de zi,…