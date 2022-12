(P) Vrei sa o surprinzi cu un cadou personalizat? Iata 8 idei pentru inspiratie!

Stiri pe aceeasi tema

- Ultima ediție InspiratiON session din 2022, dedicata profesioniștilor din domeniul TIC și antreprenoriat, a pus in discuție tehnologia blockchain, cum aceasta poate fi combinata cu apicultura și sa aduca rezultate incredibile la nivel global.

- Daniel Onoriu a ajuns de la spital in arest, totul de dragul soției sale, Isabela! Lucrurile au luat o intorsatura cat se poate de grava in scandalul dintre Onoriu și soția lui. Pilotul de raliuri a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile. Familia este din cale afara de suparata acum, iar toate oalele…

- 74 la suta dintre romani considera ca este mai bine in Uniunea Europeana decat in afara ei. Dar fata de anul trecut increderea in institutiile nationale a scazut, releva datele unui barometru de securitate realizat de Centrul de Cercetari Sociologice LARICS in parteneriat cu Institutul de Stiinte Politice…

- Horoscop 3 noiembrie 2022. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi. Cuprins: Horoscop Berbec – 3 noiembrie 2022: Horoscop Taur – 3 noiembrie 2022: Horoscop Gemeni – 3…

- Speak implinește astazi varsta de 36 de ani, iar iubita lui i-a transmis un mesaj de dragoste, cu cateva ore inainte de aniversarea acestuia. Artistul și Ștefania traiesc de mai mulți ani o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi sunt logodiți și vor sa faca in curand pasul cel mare. „Mai sunt cateva…

- Noul președinte al Senatului, Ignazio La Russa, un co-fondator al partidului post-fascist Frații Italiei, și-a prezentat in urma cu cațiva ani colecția de busturi ale dictatorului Benito Mussolini, scriu Politico și The Guardian. Principala favorita la șefia guvernului italian, Giorgia Meloni, caștigatoarea…

- Mihai Bendeac a parasit emisiunea „iUmor“ dupa 13 sezoane in care a facut parte din juriu. Actorul a plecat și de la postul Antena 1, in urma unui conflict cu colegii din echipa de producție. Lucrurile nu sunt definitiv tranșate.