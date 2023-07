Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare parc tematic interior „Harry Potter” din lume a fost deschis vineri la Tokyo, Japonia, deschizind porțile fanilor care spera sa se cufunde in lumea fantastica a seriei de filme de succes, transmite The Japan Times. Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter include un decor…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, va calatori, sambata, in Marea Britanie pentru a participa la ceremonia de incoronare a regelui Charles de la Westminster Abbey din Londra, a anunțat miercuri cabinetul prim-ministrului intr-un comunicat, scrie Rador.Lui Trudeau i se vor alatura guvernatorul general…

- Regele Charles va fi incoronat sambata viitoare la Westminster Abbey din Londra, urmand o traditie care dateaza de aproximativ 1.000 de ani. Reuters prezinta cateva detalii mai putin cunoscute despre monarhul britanic.

- De mai bine de 30 de ani, casa lui Freddie Mercury de la Londra a fost neatinsa, un altar pentru legendarul superstar al trupei rock Queen, care a murit in 1991, la varsta de 45 de ani. Uimitoarele costume de scena ale lui Mercury si versurile scrise de mana, picturile si obiectele adunate in calatoriile…

- O rezervare neonorata pentru trei persoane la un restaurant cu doua stele Michelin din San Sebastian a fost o „afacere scumpa”. Localul Amelia din capitala Țarii Bascilor l-a taxat pe client cu 510 euro. Cazul a ajuns in instanța, iar judecatorul i-a dat dreptate lui Chef Paulo Airaudo, proprietarul…

- Maria Liman este considerata de jurnaliștii de la The Sun cea mai frumoasa suportera a echipei Chelsea. A inceput sa țina cu aceasta formație in perioada in care londonezii au fost finanțați de conaționalul Roman Abramovich, dar a ramas fidela și dupa plecarea acestuia. Pasiunea pentru fotbal i-a adus…

- Reprezentanții Max, noul serviciu de streaming al Warner Bros. Discovery, au anunțat oficial saptamana aceasta ca au comandat un serial bazat pe carțile Harry Potter. Autoarea carților, J.K. Rowling, a fost cooptata la bord ca producator executiv al seriei, in pofida numeroaselor critici care i-au fost…

- Serviciul de internet HBO Max a publicat un teaser al noului serial Harry Potter. Acest lucru s-a intimplat in cadrul conferinței de presa a Warner Bros, relateaza UNN cu referire la Deadline. Producator executiv al proiectului va fi autoarea poveștii despre Harry Potter, scriitoarea Joanne Rowling.…