(P) vine de la Piele, nu de la Poluare! Ritualul de îngrijire coreean pentru tenul afectat de viața urbană Cand te gandești la poluare iți imaginezi pe loc trafic, zgarie-nori, emisii de carbon, ghețari care se topesc sau plasticul care inunda natura. Dar poluarea este mai mult decat atat, este prezenta și la un nivel micro și ne afecteaza organismul mai mult decat ne place sa recunoaștem. Pielea este și ea una dintre victimele colaterale ale urbanizarii și modernizarii societații umane. P vine de la Pielea ta și viața urbana Impuritațile din aer (eliberate in urma diverselor activitați umane – traficul vehiculelor sau industria chimica) sunt de aproximativ 20 de ori mai mici decat diametrul porilor,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

