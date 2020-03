Stiri pe aceeasi tema

- "Vulpita si Viorel" sunt numele care se afla pe buzele tuturor de mai bine de doua luni! Au venit la Bucuresti, in platoul emisiunii "Acces Direct" ca sa-si spuna povestea si, de atunci, a inceput marea transformare! Sotii Stegaru sunt, astazi, printre cele mai controversate personaje din Romania.

- Șefa Direcției de Sanatate Gorj, Carmen Ivanov, a fost demisa vineri de ministrul Sanatații, Victor Costache, pentru ca ar fi comunicat informații false despre numarul de locuri disponibile pentru pacienții suspecți de infecție cu coronavirus, transmite Digi24.Ministrul Sanatatii a demis-o pe sefa Direcției…

- Pompierii din Constanța intervin la un pescar cazut in mare intre stabilopozi, la Poarta 1. Primele informații arata ca pescarul a alunecat in apa.ISU Dobrogea anunța ca un barbat a cazut intre stabilopozi și intervin 8 pompieri pentru a-l scoate, potrivit Mediafax.ro. Citește și: 80…

- Polițiștii Brigazii Autostrazi a Poliției Romane au depistat, in minivacanța prilejuita de Mica Unire, 387 de conducatori auto care au calcat pedala de accelerație peste limita legala. In perioada 24 – 26 ianuarie, politistii Brigazii Autostrazi a Poliției Romane s-au aflat in teren, pe autostrazi,…

- Primarul Bacaului, Cosmin Necula, fost la PSD, acum la PRO Romania, a fost prins in trafic, la ieșirea din București, circuland cu viteza execesiva și fara RCA valabil. Edilul a recunoscut ca a greșit și a platit amenda.Primarul Bacaului, Cosmin Necula, a fost prins circuland cu viteza excesiva…

- Sotii Attila si Kinga Bertici au ajuns, joi, la polul frigului din Siberia, localitatea Oymyakon, dupa o expeditie de patru sapamani si peste 11.000 de kilometri, ei afirmand ca sunt primul echipaj din Romania care face acest lucru cu o singura masina romaneasca. "Am reusit! Dupa 11.500 de kilometri…

- Vatmanul unui tramvai din București s-a trezit cu o situație revoltatoare atat pentru el, cat și pentru pasagerii pe care-i transporta: un automobil marca BMW, cu numarul B-757-MRK, i-a blocat calea de rulare. Ca sa-l „convinga” pe melteanul de la volan sa elibereze șinele, vatmanul i-a șifonat mașina.…

- Atelierul de tuning Hennessey Performance a demonstrat din nou care este cea mai rapida metoda de a transporta un Pom de Craciun. In acest an a avut nevoie de un Jeep Trackhawk cu un kit HPE1000!Automobilul cu un brad atasat pe acoperis a atins o viteza maxima mai mare decat cea stabilita anul trecut