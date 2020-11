(P) Veganismul, o alimentație bogată în nutrienți de calitate Incercam in permanența sa gasim modalitați de a crea noi obiceiuri sanatoase cu rezultate pozitive asupra sanatații, fie ca vorbim de odihna, alimentație sau sport. Nu exista niciodata un moment nepotrivit pentru a face o schimbare in stilul de viața, in special atunci cand aceste schimbari aduc rezultate sanatoase și de durata. In timpul acestei pandemii, se pare ca tot mai multe persoane au ales sa foloseasca surse bogate de nutrienți de calitate pentru mesele zilnice, precum cele care se gasesc intr-o alimentație vegana. Potrivit datelor celui mai recent sondaj OnePoll* realizat pentru Herbalife… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alimentația este baza unui corp și a unei minți sanatoase. Ce alimente ajuta organismul sa lupte cu virușii? Sezonul rece a venit, iar noi suntem predispuși imbolnavirii, mai cu seama in aceste vremuri tulburi. Consuma alimentele din lista de mai jos și te vei proteja de bacterii! Alimente potrivite…

- Conf. Univ. Dr. Corina Zugravu, medic primar in igiena alimentației și nutriție, membru in Comitetul Consultativ in Nutriție Herbalife De ce este importanta alimentația pentru o inima sanatoasa? La ce trebuie sa avem grija? Alimentația trebuie sa fie sanatoasa indiferent de sezon, iar toamna este darnica…

- In special toamna, la schimbarile de temperatura, cand virozele se inmulțesc, organismul are nevoie de alimente și plante medicinale care sa-i intareasca sistemul imunitar. Un sistem imunitar bun te va menține sanatos, iar virusurile vor sta la distanța de tine.

- Pandemia de coronavirus a avut un impact financiar major asupra celor de la Williams, in contextul in care veniturile din drepturile TV au scazut dramatic in prima parte a anului dupa amanarea startului noului sezon. Oficialii britanici au anunțat anterior ca sunt in cautarea unui investitor, iar in…

- LaFamilia a fost una dintre cele mai cunoscute trupe de hip-hop dinRomania, piesele de acum doua decenii fiind ascultate și acum. Inplina pandemie, cand concertele sunt anulate și totul s-a mutat inspațiul online, Sișu și Puya vor sa revina in formula care i-afacut celebri. In ciuda faptului ca, in…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a prezentat, astazi, public scuze pentru eroarea de calcul din declarația de ieri referitoare la deschiderea anului preuniversitar. Redam comunicatul: In informațiile transmise de catre Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, in cadrul conferinței de presa susținute…

- Suntem in plin sezon al pepenilor verzi – un produs pe cat de gustos, pe atat de benefic pentru sanatate. Insa cu condiția ca acești nu au fost tratați in exces cu chimicale. De asemenea, conteaza și condițiile in care sunt comercializați. Va propunem sa vedeți in infograficul Sputnik la ce trebuiesa…