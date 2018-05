(P) Usile sectionale GUNTHER TORE: mereu in pas cu prezentul

Stiri pe aceeasi tema

- Mirabela Cismaru, cunoscuta in industria muzicala ca Mira, e pasionata de fotbal și handbal, o admira pe Simona Halep și merge de trei ori pe saptamana la sala de fitness pentru a-și pastra supranumele "Regina perfecta", dat de fani. Are o voce de invidiat, arata senzațional și face furori in industria…

- Întrebata de jurnalisti daca aceasta este generatia de aur, Simona Halep a raspuns afirmativ. "Da, eu cred ca este cea mai buna generatie. (...) Mereu cred ca am avut fete în tenis. (...) Sper sa fie si mai multe jucatoare, junioarele sa munceasca mult si sa aiba încredere…

- UTI a rascumparat pachetul de actiuni de 27% detinut de fondul de investitii PineBridge Investments in cadrul unei tranzactii ce a presupus un schimb de active imobiliare contra actiuni, plus o componenta cash, pe care compania nu a facut-o publica. PineBridge va prelua cladirea de birouri…

- Jucatoarea Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca, din punctul sau de vedere, actualele jucatoare de tenis fac partea din cea mai buna generatia a Romaniei in acest sport. Intrebata de jurnalisti daca aceasta este generatia de aur, Simona…

- Nici acum cand vom aniversa 100 de ani de la Marea Unire nu avem o autostrada care sa lege cele trei regiuni ale Romaniei. Nici macar o autostrada care sa strabata țara din Est pana in Vest.

- Investiții estimate la aproximativ un miliard de euro in proiecte de anvergura, de birouri, retail, rezidențial și hoteluri, sunt in execuție sau urmeaza sa fie lansate in zona de Nord a Capitalei. Potrivit unei analize a Bucharest Real Estate Club, zonele Pipera Sud și Barbu Vacarescu urmeaza sa intre…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, il critica pe Augustin Lazar, precizand ca acesta are obligatia de a investiga fiecare dezvaluire, nu de a gasi scuze procurorilor, mentionand ca daca informatiile din spatiul public sunt reale, reprezinta un atac real la democratia din Romania.

- Tamar Samash a subliniat ca in anul in care Romania sarbatoreste 100 de ani de la Marea Unire, Israelul sarbatoreste sapte decenii de la formarea sa ca stat si tot atatea de relatii diplomatice neintrerupte intre cele doua. „Sarbatorim 70 de ani de relatii diplomatice neintrerupte intre Israel…