(P) Unele dintre cele mai bune surse pc raport calitate-preț 2020 (P) Unele dintre cele mai bune surse pc raport calitate-preț 2020 Este foarte greu sa stabilim cu exactitate care sunt cele mai bune surse pc atat din punct de vedere al performanței, al zgomotului, dar și al prețului. Totuși, putem sa iți oferim cateva informații despre un pachet de surse de la un producator pe care il consideram de top, dar care și produce surse pc pentru toate buzunarele și pentru toate felurile de calculatoare. Cele trei surse pc despre care vom vorbi astazi sunt produse de cei de la Inter-Tech. Este foarte greu să stabilim cu exactitate care… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

