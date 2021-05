Din 24 mai la DIVA, serile de luni aduc o premiera in Romania, cate doua episoade din serialul Aproape in paradis CHRISTIAN KANE (The Librarians, Leverage) are rolul principal in serialul Aproape in paradis și interpreteaza personajul unui fost agent in lupta antidrog, Alex Walker. Forțat sa se pensioneze din cauza unei afecțiuni care ii pune viața in pericol, unul dintre cei mai bun agenți DEA, decide sa se retraga in Cebu, o insula liniștita din Filipine. Problemele incep cand descopera ca acel loc liniștit pe care el l-a vizitat in urma cu 15 ani, nu mai este așa cum și-l amintea, ci a devenit…