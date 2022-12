(P) Un cadou perfect pentru cei dragi, în orice anotimp Cu siguranța te-ai lovit de acele momente in care trebuia sa faci un cadou și nu prea ai știut ce ar fi potrivit, ce ar fi apreciat sau de unde sa iei ceva nici foarte comun dar nici foarte scump. Ce-ai zice de un obiect elegant, cu stil și care, in plus, știe sa creeze o stare perfecta de relaxare dupa o zi plina și agitata, cu o lumina calda și un miros ușor de iasomie sau levanțica? Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Petrolul Ploiești demareaza campania „Orice suporter este un VIP!”, valabila la ultimul meci oficial din 2022. Astfel, cinci dintre suporterii care vor cumpara ONLINE bilete la meciul cu U Craiova 1948, pana sambata, 17 decembrie, vor putea urmari partida programata duminica din una dintre lojele…

- Secret Romania , o agentie de turism din Bucuresti specializata in tururi pentru straini, are in portofoliu o serie de jocuri de explorare prin marile orase ale Romaniei ce pot fi daruite de Secret Santa. Acestea sunt dezvoltate sub forma de vanatoare de comori pe diverse teme si se parcurg cu telefonul…

- Sarbatorile de iarna sunt ocazia perfecta pentru o ședința foto. Nu exista cadou mai frumos de Craciun decat o familie imbrațișata langa bradul impodobit. Un astfel de cadru exprima doar caldura sufleteasca și bucuria de a trai. Aceste momente pline de magie trebuie pastrate mereu in sufletul fiecaruia…

- Comercianții parteneri PayPoint vor putea oferi clienților carduri cadou de la branduri de top globale și locale clienților, datorita parteneriatului dintre PayPoint și epay. Astfel, retailerii din Romania vor avea acces la un portofoliu atractiv de carduri cadou de la cele mai importante branduri internaționale…

- O femeie a incercat sa vanda cu mii de euro un molar de mamut care dateaza de 10.000 de ani. Anunțul a fost postat pentru scurt timp pe o platforma de vanzare online. Polițiștii au reușit sa o identifice pe femeie și sa recupereze fosila.

- Sezonul sarbatorilor este un moment minunat pentru a le arata celor dragi cat de mult va pasa cu un coș plin cu bunatați. Pe masura ce sarbatorile se apropie, s-ar putea sa va intrebați ce fel de cadou sa le oferi celor dragi. Un coș plin cu bunatați și flori este intotdeauna un cadou binevenit. Puteți…

- „In dreapta mea” este numele single-ului pe care Cleopatra Stratan l-a lansat chiar de ziua ei, un cadou muzical romantic pentru toți cei care aleg sa lase iubirea sa intre in viața lor. „In dreapta mea” prezinta prin muzica și versuri o poveste de iubire sensibila, o calatorie a inimii in timp și amintiri,…

- Subprefectul de Prahova Emil Draganescu a anuntat, astazi, ca a finalizat actiunea de control la Directia de Sport si Tineret Prahova, prezentand si concluziile vizitei inopinate. Cele mai importante idei subliniate de subprefect se refera la reamenajarea fostelor tabere pentru tineri si elevi,…