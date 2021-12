Stiri pe aceeasi tema

- De curand, @ReBoxed a lansat si magazinul virtual www.reboxed.ro, pentru a veni in intampinarea clientilor din alte orașe din țara. Pe acest website sunt prezentate cateva produse din categorii aflate la vanzare in magazine dar și multe produse unicat, atat produse noi cat si produse resigilate.

- evoMAG da startul vineri celui mai mare Black Friday de pana acum si ofera discount-uri de pana la 80%, la peste 150.000 de produse, din circa 6.000 de repere, a anuntat vineri compania, conform agerpres. Potrivit sursei citate, evoMAG desfasoara Black Friday 2021 in intervalul 29 octombrie - 26…

- Un mare producator de bauturi spirtoase si vinuri din Romania anunta lansarea unor noi produse care, prin concept, reteta si ingrediente aduce o inovatie atat pe piata din Romania, cat si la nivel mondial.

- Rezistoarele, numite și rezistențe, sunt folosite pentru a limita valoarea curentului care curge prin ele, iar excesul acestei energii, cauzat de reținerea in rezistoare, este eliberat sub forma de caldura. Rezistoarele sunt elemente pasive utilizate practic in fiecare circuit electronic. La ce ar trebui…

- Apple a dezvaluit noi procesoare, laptopuri și AirPods. Este al doilea eveniment Apple din aceasta toamna și inseamna ca are acum iPhone-uri noi, ceasuri Apple, Mac-uri, AirPod-uri și multe altele gata de livrare pentru Sarbatori. Gigantul de tehnologie a anunțat, luni, 18 octombrie, noi laptop-uri…

- Bilantul provizoriu al exploziilor produse vineri intr-o moschee siita din Kandahar, in sudul Afganistanului, se ridica la cel putin 32 de morti si 53 de raniti, a declarat pentru AFP o sursa medicala. ‘Treizeci si doi de morti si 53 de raniti au fost adusi la spital pana acum’, a declarat pentru France…

- Trupa timișoreana The Bandits a lansat single-ul cu numarul trei, piesa „Baiat talentat”, in memoria lui Tase Parvu, un artist cunoscut și respectat in zona de vest a țarii, care a murit in luna octombrie anul trecut. Melodia a fost inregistrata cu 3 luni inainte de moartea artistului și a fost produsa…

- Atunci cand pandemia a inceput in martie 2020, pentru 29% dintre companiile mici dezvoltarea de noi produse a fost o modalitate de a raspunde situației dificile, potrivit unui studiu recent realizat de Kaspersky. Lockdown-urile naționale au afectat situația financiara a majoritații IMM-urilor (66%),…