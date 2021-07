(P) Tratamentul cu laser în stomatologie Tratamentul cu laser este utilizat in multiple domenii ale medicinei dentare. Este apreciat de stomatologi prin faptul ca implica multa precizie și control, oferind medicilor posibilitatea efectuarii unor proceduri care in mod traditional nu ar fi posibile. Integrarea laserului in tratamentele clasice ale diferitelor probleme de sanatate dentara asigura rate inalte de succes ale tratamentului si un nivel sporit de confort pentru pacient. Deoarece terapia cu laser este cu efect antimicrobian și acționeaza ca un biostimulator, grabește procesul de vindecare al tesutului afectat. Cum funcționeaza… Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

Sursa articol: a1.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebra echipa Harlem Globetrotters, cunoscuta pentru meciurile demonstrative in care combina baschetul cu spectacolul, si-a depus candidatura pentru a fi integrata in liga profesionista nord-americana, intr-o scrisoare adresata comisarului NBA, Adam Silver, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- OnePlus a anunțat recent ca a integrat o serie de echipe cu OPPO, iar cofondatorul companiei, Pete Lau, a declarat ca integrarea va permite „eficientizarea mai buna a operațiunilor noastre și valorificarea resurselor partajate suplimentare”. Au existat insa intrebari cu privire la mutare, deoarece OnePlus…

- Integrarea comunitatilor culturale, valorificarea diversitatii etnice si lingvistice, promovarea unei societati tolerante si actiunile necesare in acest scop - sunt doar cateva dintre subiectele pe care presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a abordat luni in cadrul videoconferintei cu Inaltul…

- Integrarea comunitatilor culturale, valorificarea diversitatii etnice si lingvistice, promovarea unei societati tolerante si actiunile necesare in acest scop - sunt doar cateva dintre subiectele pe care presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a abordat luni in cadrul videoconferintei cu Inaltul…

- Potrivit unui document UE consultat de Bloomberg masuri luate de Kremlin precum organizarea de alegeri nelegitime si emiterea de pasapoarte pentru locuitorii din Donbas „vizeaza integrarea de facto in Rusia a zonelor necontrolate de guvernul central din Ucraina”. Serviciul European de Actiune Externa…

- In ultimele saptamani, in redacția noastra s-a aflat un Smart Monitor de la Samsung , numitul M5 in varianta de 27 de inci. Cu acest produs, compania sud-coreeana incearca sa „ia fața” rivalilor sai și sa introduca un concept nou pe piața de monitoare, care imbina producitivtatea de zi cu zi și divertismentul.…

- Noua Zeelanda si-a dat acordul pentru integrarea, din editia 2022 a competitiei Super Rugby, a doua noi echipe reprezentand insulele Pacificului de Sud, transmite AFP. Responsabilii rugby-ului neozeelandez au sustinut astfel planul World Rugby, care a anuntat luna trecuta ca va oferi o…

- Lipsa unei viziuni la nivel national privind integrarea europeana si coruptia sunt pricipalele probleme ale tarii. Asta sustine fostul premier Ion Chicu, care lucreaza impreuna cu echipa la stabilirea programului Partidului Dezvoltarii si Consolidarii Moldovei.