- Piata gazelor si cea a energiei electrice s-au liberalizat de ceva vreme insa, in continuare, romanii nu par foarte interesati sa treaca la piata concurentiala. Ii impulsioneaza in ultima perioada preturile in crestere la aceste utilitati. Despre situatia din Vrancea – Gabriel Sava: Reporter: La punctul…

- Radu Valcan și Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai simpaticecupluri din showbiz. Aceștia au impreuna trei baieți, ultimul venind pe lume inurma cu o luna. Cei doi prezentatori iși țin la curent fanii cu tot ceea ce fac,iar de data asta, Radu le-a explicat admiratorilor despre gestul facut de…

- Claudiu Nasui promite practic concedieri pe banda rulanta in randul bugetarilor. Sute de oamenii ar urma sa fie vizați de aceasta masura. Ministrul Economiei susține ca Romania are nevoie ca de aer de mai multa eficienta in stat, de institutii mai putine si mai suple, iar banii contribuabililor trebuie…

- CSU Craiova se afla inaintea unui retur complicat cu Laci. Noul antrenor al Universitații, Laurențiu Reghecampf, are 5 motive pentru care sa-și faca griji, dar Gazeta a gasit și patru aspecte ”pro”. Marți, la prezentarea sa oficiala in Banie, Laurențiu Reghecampf a lasat senzația unui om obosit și foarte…

- Canicula le face foarte multe probleme șoferilor, așa ca aceștia ar trebui sa respecte cateva reguli in sezonul calduros pentru a scapa de multe probleme, mai ales de cele ce apar in momentele in care sunt blocați in trafic. Reguli pentru șoferi pe timp de canicula. Ce trebuie sa știe toți romanii Ținand…

- “Curierul da ora exacta. Au trecut vremurile in care trebuia sa stam toata ziua acasa, in asteptarea curierului. De acum, putem sti ora precisa de livrare, datorita unui serviciu special, oferit de catre compania de curierat DPD Romania tuturor clientilor sai. Serviciul Predict indica intervalul orar…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat joi ca, pana la data de 13 iunie, au fost raportate 2.188 de secventieri si au fost confirmate 1.588 de cazuri cu variante ale virusului SARS-CoV-2 care „determina ingrijorare”. Conform informarii saptamanale a INSP, cele sapte laboratoare care au raportat…

- Cel mai mare salon din lume dedicat jocurilor video, E3, a debutat online, sambata, celebrand un divertisment "care ne-a ajutat sa rezistam" in timpul pandemiei, prezentand imagini din viitorul joc "Avatar" de la Ubisoft cu promisiunea de a fi organizat fizic anul viitor, scrie AFP.