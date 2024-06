Stiri pe aceeasi tema

- Lucratul de acasa a devenit noua normalitate pentru mulți dintre noi. Daca te-ai adaptat acestui stil de lucru, știi deja cat de important este sa-ți creezi un mediu care sa te ajute sa ramai productiv și confortabil. Nu conteaza daca ai o camera separata pentru birou sau lucrezi din living, cateva…

- VIDEO: PERCHEZIȚII acasa la familia Jidveian și la biroul unui notar din Alba Iulia. Descinderi in Afacerea Parc Residence Alpha PERCHEZIȚII acasa la familia Jidveian și la biroul unui notar. Procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj au descins miercuri la Alba Iulia in scandalul imobiliar…

- Zi memorabila pentru Charles Leclerc și pentru fanii sai. Pilotul monegasc de 26 de ani a reușit sa caștige pentru prima data in cariera sa prestigiosul Mare Premiu de la Monte Carlo. Aceasta victorie a fost cu atat mai speciala, avand loc chiar in orașul sau natal, in fața familiei și a prietenilor…

- Deputatul Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș și candidatul formațiunii social-democrate pentru președinția Consiliului Județean, a aratat ca in jur de 150.000 de maramureșeni au plecat din județ, in acești 30 de ani, in cautarea unei vieți mai bune pentru ei și pentru copiii lor. Tocmai din acest…

- Biroul de recensamant al organizațiilor caritabile din California a inclus Fundația Archewell pe lista sa de organizații „rau-platnice”, afirmand ca aceasta „nu și-a prezentat rapoartele anuale și/sau taxele de reinnoire”, conform unei scrisori datate 3 mai, raportata de Sky News. Cu toate acestea,…

- Joi dimineața, Alex Velea a cantat in premiera noua lui piesa, „Nu mai țipa” la Virgin Radio Breakfast. Subiectul piesei i-a facut curioși pe matinalii Giulia și Andrei, care l-au intrebat pe Velea cine țipa mai tare la el in casa? Cantarețul a fost surprins și de un mesaj primit in timpul emisiunii…

- Sedintele Camerei Deputatilor se vor desfasura si prin mijloace electronice, in sistem mixt, pana la sfarsitul sesiunii parlamentare, a decis, luni, Biroul permanent al Camerei. „Camera va lucra in sistem mixt. Va functiona ca in perioada COVID. Presedintele de sedinta si doi secretari vor fi prezenti…