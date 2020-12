Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul este un oras de poveste. Cu locuri misterioase si multe secrete de descoperit, este un oras care atrage turisti din toata lumea. Capitala tarii e caracterizata de forfota, agitatie si aglomeratie. Astfel, ceea ce nu gasesti in numar mare in acest oras sunt manastirile. O astfel de locatie…

- Evenimentele se intind in intervalul 22 - 31 octombrie 2020, o parte dintre ele avand loc deja. Spre exemplu, UNAGE a marcat deja inceputul festivitatilor prin vopsirea unui tramvai in culorile universitatii care se afla pe traseu deja in Iasi, in timp ce la UAIC facultatile isi desfasoara propriile…

- Autor: Publicat: 23 Octombrie, 2016 - 18:34 Stelian ȚURLEA La Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie si Filosofie, Radu Marza preda cursuri despre identitati istorice in Europa Centrala, istoria medievala, premoderna si moderna romaneasca, istoria slavilor, istoria culturala…

- Un profesor de istorie la colegiul-liceu Bois d'Aulne a fost decapitat, vineri, linga Paris, dupa ce, de curand, le-a aratat elevilor sai caricaturi cu Profetul Mohamed, in timpul unei ore de libera exprimare. Acestea au fost publicate de revista satirica Charlie Hebdo.

- La data de 12 Septembrie 1808, imparatul francez Napoleon I și țarul rus Alexandru I semneaza convenția secreta prin care Rusia anexeaza Moldova și Țara Romaneasca. In urma convorbirilor si intrevederilor personale dintre Napoleon si Alexandru I, la 30.09.1808, la Erfurt, a fost semnata Conventia secreta de…

- ”Alfa Band”, o trupa formata din tineri crescuți in orfelinat, a primit de la Florin Ristei, in premiera, un ”Wild Card”, pentru a putea merge mai departe la ”X Factor”. ”Dorim sa aratam tuturor ca daca vrei cu adevaart, poți”, spun ei. ”Am avut emoții, dar constructive!”

- Cetatea Devei iți ofera una dintre cele mai frumoase panorame din țara spre valea Mureșului, cu raul care șerpuiește alene și se pierde in defileul dintre Apuseni și Munții Poiana Rusca. Nu ezita sa faci un popas la Cetatea Devei și sa te bucuri de peisajul extraordinar in orice anotimp ai ajunge! …

- Alegeri locale 2020. Romanii aleg: primarii, consilierii locali, presedintii de Consilii Judetene si consilierii judeteni. Asadar, fiecare cetatean va primi patru buletine de vot. Urnele se deschid la ora 07.00 si se inchid la ora 21.00. In ce masura va fi influentata prezenta la vot de pandemie? Vom…