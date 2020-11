(P) Top 3 accesorii de telefon care sunt mereu utile.

Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai puțin placuta parte de a avea un birou in locul in care locuiți este ca sunteți inconjurat de…acasa. In loc de modul obișnuit de lucru cu un scaun rulant ergonomic, un birou mare și organizatoare de toate tipurile, lucrați la o masa de bucatarie și un scaun tare care contribuie la o zi […] Articolul…

- Javier Tebas (58 de ani), președintele ligii spaniole, e cel mai vehement contestatar al „European Premier League”. FIFA și banca JP Morgan (care investește 5 miliarde de euro) susțin crearea unei competiții exclusiviste, dedicata doar cluburilor din Top 5 Europa. Mereu in conflict cu UEFA in ultima…

- In perioada orei de iarna, diferenta dintre ora Romaniei si Ora Universala (GMT) va fi de doua ore, nu de trei ore, cum peste pe perioada orei de vara. Desi s-a tot discutat in ultima vreme in Comisia Europeana despre renuntarea la schimbarea alternativa a orei de vara cu cea de iarna, decizia…

- In urma cu 31 de ani, in aceeași seara fatidica de Craciun, Valetin Ceaușescu era arestat șți bagat in inchisoare. Pe langa acesta, și ceilalți doi copii ai cuplului dictatori erau aruncați in inchisoare. Ce mesaj a primit Ion Iliescu din partea lui Valentin Ceaușescu Au trecut 31 de ani de la cele…

- Indragita solista de muzica populara Sofia Vicoveanca s-a nascut in urma cu 79 de ani in comuna Toporauti (Toporuica de azi), localitate aflata in apropiere de Cernauti, iar in acte o chema Sofia Fusa. Miercuri, 23 septembrie, implinește 79 de ani, insa este la fel de activa ca in tinerețe și se gandește…

- Costel Alexe, ministrul Mediului reacționeaza dur dupa ce ziarul ieșean ReporterIS a publicat un articol in care il acuza ca și-ar fi plagiat lucrarea de doctorat. Potrivit acestora, ministrul a copiat fragmentele dintr-o carte și nu a trecut in lucrare notele de subsol și nici bibliografia. In replica,…

- Ladislau Boloni nu schimba tactica defensiva la Gent, in ciuda criticilor: „Mereu este mai greu sa lucrezi in atac. In aparare poți bloca inteligent adversarul și sa te organizezi compact” Boloni nu abdica de la crezul defensiv, cel puțin deocamdata la Gent. Nu il afecteaza criticile din presa belgiana…

- Prim-vicepresedintele PSD, primarul Capitalei Gabriela Firea, susține ca intr-o societate normala Guvernul Orban si-ar fi prezentat demisia de onoare. ”Intr-o țara cu experiența democratica mai consolidata, acest guvern nu se mai putea salva prin pasivitatea partidului minoritaților”, a scris Gabriela…