Stiri pe aceeasi tema

- Amprentele de pe fronturile dulapurilor, urmele de mancare de pe blaturi sau grasimea persistenta de proveniența necunoscuta care este aproape peste tot. Cu aceste murdariri mobila noastra de bucatarie trebuie sa se lupte zi de zi… Nu conteaza din ce material va fi fabricata, de murdarit se murdarește…

- Lanțul de magazine fast-food Burger King a provocat un val de reacții critice și ironii in Marea Britanie dupa ce a postat pe Tweeter un mesaj de 8 martie in care afirma ca ”Locul femeii e in bucatarie”, informeaza Hotnews . Compania s-a folosit de ziua de 8 martie și de textul de mai sus pentru a anunța…

- Florin Cițu: Romania ar putea adera la spațiul Schengen in decursul acestui an. Cand va fi adoptata moneda EURO Romania ar putea adera la spatiul Schengen in acest an, insa moneda euro va fi adoptata dupa 2024 – 2025, a declarat joi premierul Florin Citu. „Parcursul pentru euro a fost putin intarziat…

- George Simion, co-președintele AUR, este primul lider de partid care ia poziție fața de atacurile la adresa Bisericii Ortodoxe Romane și a ortodoxiei de pe cateva panouri expuse in interiorul celui mai mare mall din Romania, AFI Cotroceni. Dupa ce Patriarhia Romana a condamnat gestul organizatorilor,…

- In amenajarea propriilor locuințe, creativitatea este unul dintre lucrurile de care avem nevoie cel mai mult, mai ales atunci cand ne dorim ca totul sa fie aranjat intr-un mod cat mai unic. In plus, tuturor ne face placere sa ne lasam amprenta asupra lucrurilor personale, astfel ca nu este de mirare…

- Baia este unul din locurile pe care le poți amenaja cu ușurința și dupa bunul plac. Chiar daca e vorba de o baie de mici dimensiuni, cu simț organizatoric și bun gust poți obține un spațiu placut, spațios și primitor, scrie unica.ro . Iata cateva sfaturi pentru organizarea baii care te vor ajuta sa…

- In societatea zilele noastre, rar mai vezi o bacatarie fara hota. Gospodinele care gatesc des știu ca este indispensabila, daca vrei sa-ți menții bucataria intr-o stare buna. Acest aparat electrocasnic este de mare ajutor, dar se și murdarește cel mai ușor, astfel ca are nevoie de curațare periodica.

- Jandarmeria Romana a anunțat, in urma cu scurt timp, ca Laurențiu Cazan, unul dintre coordonatorii intervenției de la protestul din 10 august, a decis la funcția de inspector-șef al IJJ Prahova, dupa ce, in spațiul public, au aparut numeroase atacuri la adresa sa. "In urma discuțiilor aparute…