(P) Telekom Cloud Backup, solutia performanta care protejeaza datele companiilor impotriva pierderii sau deteriorarii. Testeaz-o acum si datele companiei tale vor fi in siguranta!

Stiri pe aceeasi tema

- Protejarea eficienta a volumelor mari de date ale companiilor, stocarea datelor in centre performante de date situate in Romania, securitatea sporita a datelor pe intregul flux al acestora și zero investiții in infrastructura IT suplimentara sunt principalele beneficii oferite de soluția Telekom Cloud…

- Horoscop Sunt fericit ca Romania este pe ultimul loc, inseamna ca suntem pe primul loc la istețime! Am cam ras cand am ajuns la propoziția cu ”…țara face parte din clusterul de țari cu performanțe scazute…”. Nimeni nu ia atitudine impotriva prostiei, impotriva romglezei? In țari civilizate, in Franța,…

- Reprezentantii Transgaz sustin ca va fi imposibila finantarea proiectelor strategice ale companiei daca peste 90% din profit va merge catre actionari sub forma de dividende, potrivit unor documente postate pe site-ul companiei, noteaza Agerpres.

- Datele personale a peste 265.000 de sportivi din Romania intra, din 25 mai, sub protectia noilor prevederi referitoare la protectia datelor cu caracter personal (GDPR), iar cluburile sportive si federatiile risca amenzi care le pot scoate din activitate, in contextul in care amenzile pot ajunge la…