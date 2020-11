Stiri pe aceeasi tema

- Se știe ca o femeie are nevoie de ceva mai mult timp pentru a se aranja pentru plecarea la serviciu. Pe langa igiena și machiaj, mai are de ales și imbracamintea adecvata. Dar ce te faci daca nu te poți trezi in fiecare dimineața mai devreme pentru a avea timp de toate aceste lucruri, astfel incat sa…

- Pentru nicio mama nu este ușor sa se desparta de copilul ei, insa, cand nu are de ales și nici bunici prin preajma, creșa ramane cea mai buna varianta pentru bebe. Perioada aceasta le-a pus la incercare pe multe femei, care, pur și simplu, nu au mai știut cum sa gestioneze situația in care cei mici…

- Poate ca, de multe ori, nu prea iti surade idee de a merge la cumparaturi cu copilul tau, dar atunci cand vine vorba despre incaltaminte este bine sa te inarmezi cu multa rabdare. Daca alegi varianta de a cumpara online adidasi de copii, trebuie sa tii cont de cateva reguli: - sfatuieste-te…

- "In disperarea lor de a organiza cat mai rapid alegeri, Guvernul Iohannis-Orban iși calca in picioare propriile reglementari. Am auzit prostia aia cu cabine speciale de vot pentru cei cu stari febrile, adica pentru cei care au simptome de coronavirus. Sa zicem ca o persoana cu febra, peste…

- Gazetarul este de parere ca incidentul din trafic in care a fost implicat ministrul transporturilor, Lucian Bode, ține de „manevrele șmecherilor naturali, ale pitencantropilor cu mașini tari” care „nu suporta sa se amestece cu prostimea”. Totodata, acesta a mai precizat ca nu a fost convins de niciunul…

- Are o cariera de succes, se implica in proiecte sociale pentru a face lucruri de excepție pentru Romania și este o mama exemplu. Paula Herlo este una dintre acele persoane cu care poți sta de vorba ore in șir. Discuta cu multa sensibilitate despre problemele oamenilor simpli pe care ii intalnește și…

- Fermecatorul Rob Lowe traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Sheryl Berkoff, inca de la inceputul anilor '80. Femeia, care i-a daruit și doi copii, s-a mai iubit cu un actor celebru, in trecut.

- Pe data de 6 iulie, Costin si Mariana Economu au decis dizolvarea si lichidarea, simultana, a societatii Tudors Palace, din Bucuresti. "Activul societatii va fi repartizat catre asociati conform hotararii de repartizare a activelor ramaseldquo;, se arata in decizia luata privind dizolvarea si lichidarea…