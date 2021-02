O istorie de 50 de ani care ajunge pe cinci continente Pe piața din Romania de 24 de ani, Worwag Pharma este condusa și azi de primul angajat: Norina Gavan Compania farmaceutica Worwag Pharma aniverseaza 50 de ani de existența, ocazie cu care reprezentanții din Germania și Romania iși amintesc traseul constant ascendent – de la o farmacie de cartier in orasul Stuttgart, Germania la un grup ce opereaza in 37 de țari de pe cinci continente. 50 de ani impreuna pentru o sanatate mai buna Povestea Worwag Pharma a inceput intr-o farmacie in Stuttgart-Zuffenhausen, la sfarșitul anilor ‘60. Aici, farmacistul…