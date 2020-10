Cel mai recent studiu organizat de rețeaua internaționala Ogilvy cuantifica, in premiera mondiala, potențialul segmentului de wellness, ca linie de creștere a business-urilor București, 15 octombrie, 2020 — Cu o valoare de 4.5 trilioane de dolari, la nivel mondial, economia de wellness – care crește de doua ori mai rapid decat economia mondiala – este astazi atat de puternica, incat pentru 73% dintre consumatori, la nivel global, zona de wellness devine un element esențial in strategia unui brand. Studiul Wellness Gap realizat de Ogilvy arata, in premiera mondiala, care sunt diferențele dintre…