(P) Storel.ro – produsele tale preferate la un click distanță (P) Storel.ro – produsele tale preferate la un click distanța Unde gasești cele mai calitative produse? Unde poți gasi de acum inainte produsele tale preferate, fara a fi nevoie sa te deplasezi la un magazin fizic? Când vine vorba despre marketplace-urile din România, este adevărat că este destul de greu să rămâi fidel doar unuia dintre acestea. Ce ar putea influența, însă, fidelitatea? Dacă ești în căutarea a diverse produse și preferatele tale, de altfel, Storel este marketplace-ul care-ți stă la… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP HARRIET DART LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT AUSTRALIAN OPEN 2020 Click aici pentru vedea Simona Halep-Harriet Dart Game 17 O relaxare prematura a Simonei Halep ii permite britanicei sa se apropie la un singur game, 5-4. Game 10 Simona nu-i da nicio sansa…

- Din ce in ce mai multi romani isi doresc sa fie antreprenori. Daca atunci cand ne gandim care este tipul de afacere cu cea mai mare crestere raspunsurile pot fi diverse, observam ca totusi, toate au ceva in comun: online-ul. Din ce in ce mai multi romani au acces la internet si aleg sa isi schimbe obiceiul…

- Romania are dispozitie aproape doi ani pentru transpunerea noului pachet legislativ european privind protectia consumatorilor in mediul online, respectiv 28 noiembrie 2021, a anuntat, miercuri, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). "In data de 7 ianuarie 2020 a…

- Black Friday a insemnat vanzari de peste 499 de milioane de lei numai la retailerul online eMag. Mai bine de 42% din comenzi au fost platite cu cardul, ceea ce arata ca increderea romanilor in acest instrument de plata a crescut. Back Friday din Romania, care anul acesta a avut loc vineri, 15 noiembrie,…

- Lantul de cafenele 5 To Go planuieste sa aduca de anul viitor produsele private label, precum cafeaua si siropurile, pe rafturile retailerilor si in comertul online, au declarat fondatorii Radu Savopol si Lucian Badila in cadrul unui interviu pentru wall-street.ro. Mai mult, fondatorii 5 To…

- CEL.ro a dat in judecata eMag pentru incalcarea legii privind drepturile de autor și acuza ANAF de mușamalizare, se arata intr-un comunicat CEL.ro. eMag, liderul pieței de e-commerce din Romania, este acuzat de practici inșelatoare, care ar fi prejudiciat CEL.ro, unul din principalii sai concurenți,…