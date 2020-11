Stiri pe aceeasi tema

- Spy Shop - companie care comercializeaza echipamente de securitate si supraveghere video, anuta ca a avut o crestere cu peste 60% a veniturilor generate in campania de Black Friday 2020. Atat ofertele pentru distributie si instalatori, cat si cele pentru end-useri au generat o cerinta foarte…

- Cel mai așteptat eveniment de reduceri din an vine in perioada 13 – 15 Noiembrie la magazinul online specializat in produse de securitate si supraveghere video, Spy Shop.Aceștia pun la bataie aproximativ 1000 de produse la care veți gasi cele mai mici prețuri din an. Printre cele mai cautate produse…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat vineri ca intreaga tara intra in ”zona rosie” incepand de sambata, cu o inchidere partiala a scolilor primare si a restaurantelor, in urma unei cresteri record a cazurilor de COVID-19, relateaza AFP. Stadionul national din Varsovia va deveni spital de campanie…

- Oamenii de afaceri care activeaza in domeniul online, fie prin publicarea unui site de informare in legatura cu serviciile oferite, fie prin implementarea unui magazin in diverse domenii, se lovesc de o problema des intalnita, anume atragerea clientilor catre site-urile lor. In mod traditional, acest…

- Axis Communications, lider global in echipamente video de rețea, a anunțat recent lansarea modelului AXIS P1455-LE, o camera de tip bullet cu funcții multiple care ofera o rezoluție HDTV 1080p cu o recurența a cadrelor de pana la 60 fps. In scenariile cu o dinamica sporita, acest model ofera o claritate…

- Printre cei mai responsabili cetateni din Romania se numara locuitorii satului Dobresti din judetul Timis. Oamenii s-au grabit sa voteze imediat dupa deschiderea urnel Satul Dobresti din comuna Bara este cunoscut si pentru faptul ca aici s-a nascut Patriarhul Daniel, scrie Opinia Timișoarei. Din cei…

- Ministrul educației, Monica Anisie, a explicat marți seara la Digi24 ca in cazul in care o școala adopta sistemul hibrid - invațamant clasic in combinație cu școala online - copiii care stau acasa vor urmari live, pe platforme, orele pe care colegii lor le desfașoara cu profesorul la clasa.