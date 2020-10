(P) Specialiștii, cei mai căutați candidați ai anului. Aproape 200.000 de joburi noi, apărute în ianuarie – octombrie 2020 In primele 9 luni ale anului candidații din categoria white collar au avut la dispoziție aproape 200.000 de joburi noi scoase in piața de angajatorii din Romania și din strainatate. Dintre acestea, 26.000 au fost postate in luna septembrie, in timp ce candidații blue collar (fara studii superioare) au putut aplica la aproximativ 21.000 de oferte de job. De altfel, la nivelul intregului an numarul de locuri de munca destinate specialiștilor a fost mai mare cu aproximativ 20.000 decat cele din segmentul blue collar. „Specialiștii sunt in continuare cautați in piața, inclusiv in aceasta perioada.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

