(P) Soluții hidroizolare terase de la Econstrukt (P) Soluții hidroizolare terase de la Econstrukt Hidroizolarea este procesul prin care o structura devine rezistenta la apa, astfel ca infiltrarea apei și consecințele sale sunt impiedicate. Lucrarea de hidroizolare terasa se poate face in mai multe feluri, in raport cu funcționalitatea terasei și cu vechimea construcției. In orice caz, impermeabilizarea devine importanta pentru a preveni scurgerile nedorite. În lipsa unei hidroizolări corecte, uzura și condițiile atmosferice pot genera crăpături adânci pe terase. De altfel, există șanse… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

