(P) Sfaturi de la specialisti pentru alegerea unui tort de botez memorabil Pentru cei mai multi parinti, copiii sunt esenta vietii, motiv pentru care atunci cand micutii vin pe lume, familia organizeaza petreceri, de la care nu lipsesc meniurile sofisticate si deserturi fabuloase, materializate de cele mai multe ori in torturi pentru botez spectaculoase. De astfel, potrivit cofetariei online eTorturi.ro, oricine gandeste sa organizeze o petrecere, ia in calcul un desert demn de eveniment si, prin urmare, alege un tort pe masura! In timp, foarte multi s-au indreptat catre torturi mai usoare care au si avantajul de a putea fi personalizate cu adevarat in interior si… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

