Stiri pe aceeasi tema

- „In urma cercetarilor efectuate, politistii huseni au stabilit ca, in data de 5 august, ora 4.30, barbatul in varsta de 34 de ani, din municipiul Husi, in timp ce conducea un autoturism, inmatriculat in strainatate, a sicanat in trafic un alt autoturism care se deplasa regulamentar, condus de un barbat…

- La aquapark-ul care a fost deschis in week-end la Plaja Dunarea din Galați s-a produs un prim accident, doi barbați, de 30 și 38 de ani, ajungand la Spitalul Clinic Județean de Urgența dupa ce au fost raniți in timp ce se distrau pe toboganul pentru adulți, care are o inalțime de 20 de metri. „Au fost…

- Un barbat in varsta de 36 de ani din comuna Ulma, se deplasa la volanul autoturismului pe strada Calea Bucovinei, pe raza orașului Vicovu de Sus, pe direcția Vicovu de Sus – Straja și a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un tanar in varsta de 19 ani, din comuna Brodina. Ambii conducatori…

- „In luna mai 2021 s-a inregistrat nasterea a 13.524 copii, cu 860 mai multi copii decat in luna aprilie 2021. Numarul deceselor inregistrate in luna mai 2021 a fost de 24.527 (12.864 barbati si 11.663 femei), cu 4.991 decese (2.709 barbati si 2.282 femei) mai putine decat in luna aprilie 2021. Numarul…

- Numarul persoanelor care au decedat in luna mai 2021 a fost cu 3.556 mai mare fata de luna mai 2020, arata datele publicate luni de Statistica. Dupa primele trei cauze principale de deces s-au inregistrat cu 1380 decese mai multe din cauza bolilor aparatului circulator și de 2,2 ori mai multe decese…

- Din data de 1 iulie 2021, in Republica Moldova, varsta de pensionare pentru femei crește cu 6 luni. Incepand cu 1 iulie 2021, varsta standard de pensionare pentru femei va crește cu 6 luni și va fi de 59 de ani 6 luni. Varsta standard de pensionare pentru barbați de la 1 iulie 2019 constituie…