(P) Semne că ai probleme cu tiroida. Cum poți ameliora simptomele? Te simți frecvent obosit ori te-ai ingrașat in ultima perioada? Acestea sunt doar doua dintre semnele care arata ca ai putea avea probleme cu tiroida, glanda endocrina situata la nivelul gatului. Glanda tiroida are un rol important un organism fiindca este implicata intr-o mulțime de procese, cum ar fi reglarea metabolismului. Mai este implicata și in modul in care funcționeaza ficatul, inima, creierul și alte organe și sisteme esențiale. Cele mai cunoscute afecțiuni ale glandei tiroide sunt hipertiroidismul (exces de hormoni tiroidieni) si hipotiroidismul (deficit de hormoni tiroidieni). Observa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

