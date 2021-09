(P) Se deschide noul sezon al pieței românești de artă Noul sezon al pieței romanești de arta debuteaza la Artmark, dupa clasica vacanța de vara, cu cele mai multe evenimente de pana acum, 5 la numar, dispuse de-a lungul lunii septembrie, mizand pe dezvoltarea și diversificarea pieței de profil in 2021-2022. Noile perspective ale pieței romanești de arta vizeaza funcția artei de alternativa investiționala, ocazii unice pentru pasionați și colecționari de a avea acces la un marketplace unde pot identifica arta de patrimoniu ori contemporana la prețuri accesibile pentru debutul unei colecții, dar și pentru antreprenori, oameni de afaceri, investitori… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

