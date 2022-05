Nu exista un moment in care sa te simți pregatit pentru o schimbare radicala in cariera. E important sa treci la acțiune atunci cand nu te mai regasești la jobul actual sau in domeniul in care lucrezi. Incertitudinea ar putea sa te sperie in prima instanța, totuși, daca ești inarmat cu multa rabdare, nu ar trebui sa fii pus in dificultate.