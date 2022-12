Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai gandit vreodata cum ar arata viața ta fara tehnologie? Fara roboți harnici care sa-ți rezolve micile sarcini zilnice, fara ecrane luminoase care sa-ți faciliteze comunicarea… o reala catastrofa in era digitala, cand totul este despre confortul propr

- Te-ai gandit vreodata cum ar arata viața ta fara tehnologie? Fara roboți harnici care sa-ți rezolve micile sarcini zilnice, fara ecrane luminoase care sa-ți faciliteze comunicarea… o reala catastrofa in era digitala, cand totul este despre confortul propriu, așa-i?

- UPDATE - Pentru ultimele locuri, Agenția a pregatit reduceri speciale de grup: grup de doua camere duble - 340 euro/persoana; grup de trei camere duble - 330 euro/persoana!Momentul trecerii dintre ani merita sarbatorit de fiecare dintre noi intr-un cadru aparte, unic. Așa ca daca inca nu v-ați facut…

- Daca vreți sa va innoiti garderoba sau aveți nevoie de un gadget nou și nu vreți sa cheltuiți mult, este musai sa știți in ce perioade ale anului sunt cele mai mari reduceri la haine sau la electrocasnice. In materialul care urmeaza va prezentam cele mai bune perioade de reduceri mari din an. Cand incep…

- Toate gospodinele iși doresc ca locuința lor sa straluceasca și mai ales hainele pe care le poarta sa fie impecabile. Ei bine, tu ai incercat vreodata sa pui folie de aluminiu pe masa de calcat? daca nu ai incercat pana acum, trebuie neaparat sa o faci! Iți vom prezenta un truc care te va ajuta sa economisești…

- Noiembrie este o luna plina de surprize și nu ne uimește doar cu temperaturile și culorile sale placute, ci și cu mult așteptatul Black Friday, momentul in care iți transformi lista de dorințe in realitate.

- AloShop este un brand 100% romanesc și a fost lansat in luna septembrie 2014. Mereu inovator si anticipand cerintele pietei, AloShop tine cont de modificarile aparute in rutina zilnica si vine in intampinarea nevoilor consumatorilor cu produse originale, special concepute pentru a le usura acestora…

- Impreuna cu intreaga planeta, Buzaul sarbatorește Ziua Internaționala a Geodiversitații, astazi, astfel ca Geoparcul Internațional UNESCO „Ținutul Buzaului” este tema principala a activitaților educative pentru numeroși elevi din județ. Anul acesta, este sarbatorita pentru prima data Ziua Internaționala…